POL-D: Vermisstenfahndung - Wo ist Hans-Dietrich L.? - Düsseldorfer Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Senior

Die Düsseldorfer Polizei wendet sich an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 65-jährigen Hans-Dietrich L..

Der Vermisste ist seit Donnerstag, 02. Mai 2024 von seinem Pflegeheim in Düsseldorf-Rath abgängig. Seitdem ist der Aufenthaltsort unbekannt. Letztmalig wurde er dabei gesehen, wie er in einen Bus der Rheinbahn einstieg und in südliche Richtung wegfuhr. Der Vermisste ist zeitlich und örtlich nicht orientiert.

Ein Foto und eine Beschreibung des Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/134653

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 44 unter Telefon 0211-8700 entgegen.

