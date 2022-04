Polizei Düsseldorf

POL-D: Golzheim - Nach volksverhetzender Straftat - Polizei fahndet mit Lichtbild nach unbekanntem Täter

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 27. Januar 2022, 13:08 Uhr

Der Staatsschutz der Polizei Düsseldorf fahndet mithilfe eines Lichtbildes nach einem unbekannten Täter, der am 27. Januar dieses Jahres vor der jüdischen Synagoge am Paul-Spiegel-Platz eine volksverhetzende Straftat begangen hat. Zur Tatzeit ging die unbekannte männliche Person aus Richtung Roßstraße kommend in Richtung Mauerstraße. Auf Höhe des Haupteingangs der jüdischen Synagoge in Düsseldorf hob der Unbekannte den rechten Arm zum "Hitlergruß". Die Tat wurde durch Videoaufnahmen aufgezeichnet.

Siehe Link zum Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/77542

Die Kriminalpolizei fragt nun: "Wer kennt die abgebildete Person? Wer kann Angaben zur Identität oder dem Aufenthalt der Person machen?" Zeugen melden sich bitte beim Staatsschutz der Düsseldorfer Polizei unter der Rufnummer 0211 870 0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell