Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Nach Körperverletzungsdelikt - Wer kennt den Schläger? - Polizei fahndet öffentlich mit Bildern einer Überwachungskamera

Düsseldorf (ots)

Mit den Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem unbekannten Mann. Am frühen Samstagmorgen, den 14. August 2021, geriet der Gesuchte auf der Bolkerstraße mit einem Mann aneinander und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Bislang liefen alle Ermittlungen der zuständigen Kriminalpolizei ins Leere. So wenden sich die Fahnder jetzt an die Öffentlichkeit.

Die Bilder zur Fahndung befinden sich unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/duesseldorf-koerperverletzung-0

Hinweise zu der gezeigten Person werden erbeten an das Kriminalkommissariat 14 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

