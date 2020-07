Polizei Düsseldorf

POL-D: Vermisstenfahndung - Polizei sucht nach Silke Droß - Foto als Datei im Anhang

Vermisstenfahndung - Polizei sucht nach Silke Droß - Foto als Datei im Anhang

Die Düsseldorfer Polizei fahndet mit einem Foto nach der 50 Jahre alten Frau Silke Droß. Frau Droß wurde letztmalig am Dienstag, 28. Juli auf der Jülicher Straße in Düsseldorf gesehen. Sie leidet an einer Erkrankung und ist auf Medikamente angewiesen. Bevorzugte Aufenthaltsorte der Vermissten sind der Kennedydamm, das Rheinufer und der Grafenberger Wald. Momentan gibt es keinerlei Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Frau Silke Droß ist etwa 1,82 bis 1,84 Meter groß und hat eine schlanke bis dünne Statur. Sie war zuletzt mit einem roten Pullover und einer weißen Jeans bekleidet und dürfte barfuß unterwegs sein.

Hinweise nimmt die Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

