Polizei Düsseldorf

POL-D: Bankkartenbetrug: Wer kennt diesen Mann? - Fotos hängen an

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düsseldorf (ots)

Ein bisher unbekannter Mann hat in der Zeit vom 11. Januar 2020 bis zum 22. Januar 2020 mit einer auf dem Postweg abgefangenen Bankkarte sowie der dazugehörigen PIN Geld abgehoben. Nun sucht die Polizei den Mann.

Der Tatverdächtige hat in Düsseldorf-Hamm Geld abgehoben und kaufte anschließend mit der Bankkarte in einem Computergeschäft in Stadtmitte ein. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages.

Nun fragt die Polizei: Wer kann Angaben zur Identität des Mannes und eventuell Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen?

Zeugen werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0211-8700 zu wenden.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell