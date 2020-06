Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Unklares Brandgeschehen in Bushaltestelle - Mann verstirbt an schweren Verletzungen - Polizei bittet mit Lichtbildern um Zeugenhinweise

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 2. Juni 2020, 19.13 Uhr

Gemeinsame Presserklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf

Am Dienstag, 2. Juni meldeten Zeugen eine brennende Person in dem Wartehäuschen der Endhaltestelle der Linie 736, Eller-Kamp, oberhalb der Vennhauser Allee. Nachdem Zeugen das Feuer ersticken konnten, wurde der Mann in eine Spezialklinik geflogen, wo er jedoch am nächsten Tag an den Folgen der massiven Brandverletzungen verstarb. (Siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4612886 )

Bei dem Mann handelte es sich um den 70 Jahre alten Rentner Helmut R. Er hielt sich regelmäßig im Bereich der Haltestelle auf und machte täglich kleine Einkäufe in einem in unmittelbarer Nähe gelegenen Lebensmitteldiscounter. Am Dienstag war er mit einem in der Grundfarbe rotkarierten Flanell- / Holzfällerhemd, einem weißen T-Shirt, Bluejeans und dunklen Lederschuhen bekleidet. Er trug rötliches schütteres Haar, war auf einen Gehstock angewiesen.

Ihre Polizei fragt nun: "Wer hat am 2. Juni im Umfeld der betreffenden Bushaltestelle verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise bezüglich des Brandgeschehens geben?"

Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0211 8700.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell