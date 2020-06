Polizei Düsseldorf

POL-D: Vermisstenfahndung: Wo ist Abdi ABSHIR? - 61-jähriger Düsseldorfer vermisst - Foto hängt an

Vermisstenfahndung: Wo ist Abdi ABSHIR? - 61-jähriger Düsseldorfer vermisst - Foto hängt an

Die Vermisstenstelle der Düsseldorfer Polizei sucht mit einem Foto nach dem 61-jährigen Abdi ABSHIR. Der Mann verließ am Dienstag (2. Juni) seine Wohnung in Düsseltal mit unbekanntem Ziel. Am Mittwoch (3. Juni) soll er noch auf der Himmelgeister Straße gesehen worden sein. Danach verliert sich seine Spur.

Herr ABSHIR ist zeitweise orientierungslos.

Zurzeit trägt er einen Vollbart. Er hat kurze schwarze Haare und ist 1,80 Meter groß. Bei seinem Verschwinden war er mit einer Bluejeans, einer braunen Jacke und Sandalen bekleidet. Er führte eine grüne Einkaufstasche und einen Gehstock mit.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 41 (Vermisste) unter Telefon 0211 - 870-0.

