POL-D: Vermisstenfahndung: Wo ist Robert Ludwig? - Polizei fahndet nach 71-jährigem Vermissten - Foto hängt an

Vermisstenfahndung: Wo ist Robert Ludwig? - Polizei fahndet nach 71-jährigem Vermissten - Foto hängt an

Die Düsseldorfer Polizei fahndet nach dem 71-jährigen Robert Ludwig aus Düsseldorf-Gerresheim. Der verheiratete Vermisste verließ in der Nacht zu Donnerstag, 16. Januar 2020 die gemeinsame Wohnung in Gerresheim in Schlafkleidung mit unbekanntem Ziel. Seitdem fehlt von ihm jedes Zeichen.

Die Spur der eingesetzten Mantrailer führte bis zur U-Bahnhaltstelle der U73 an der Benderstraße Haltestelle "von Gahlen-Straße" in Fahrtrichtung Innenstadt / Uni. An der Haltestelle verlor sich dann seine Spur.

Robert Ludwig ist 1,67 Meter groß und untersetzt. Bei seinem Verschwinden trug er wahrscheinlich eine graue Jogginghose und ein rotes T-Shirt sowie blaue Hausschuhe. Herr Ludwig geht in auffälligen kleinen Trippelschritten.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 41 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

