POL-D: Nach unklaren Übergriffen auf Frauen in Unterbilk und Stadtmitte - Wer kennt den Verdächtigen? - Polizei ermittelt wegen versuchter Sexualstraftaten und fahndet mit Foto aus einer Überwachungskamera

Nach unklaren Übergriffen auf Frauen in Unterbilk und Stadtmitte - Wer kennt den Verdächtigen? - Polizei ermittelt wegen versuchter Sexualstraftaten und fahndet mit Foto aus einer Überwachungskamera

Nach den zunächst unklaren Übergriffen auf Frauen in Unterbilk und Stadtmitte gingen die Ermittler von versuchten Sexualstraftaten aus. Mit Bildern einer Überwachungskamera aus der U-Bahn-Station Graf-Adolf-Platz fahnden die Spezialisten des KK 12 jetzt nach dem Tatverdächtigen.

Der Unbekannte hatte sich bereits am Sonntag, 3. März 2019, um 6.30 Uhr einer 42-jährigen Frau im U-Bahnhof genähert und sie massiv bedrängt und "abgetastet". Zunächst deutete alles auf ein versuchtes Raubdelikt hin. Die weiteren Ermittlungen erhärteten auch hier den Verdacht eines versuchten Sexualdelikts. So wurden sämtliche bekannten Fälle in einem Ermittlungskomplex zusammengeführt. Danach ist der Gesuchte auch in diesen Fällen dringend tatverdächtig.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 12 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

