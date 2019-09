Polizei Düsseldorf

POL-D: 51-Jähriger Düsseldorfer vermisst - Polizei fahndet mit Lichtbildern

Die Polizei Düsseldorf fahndet mit Lichtbildern nach dem vermissten 51-jährigen Stephan HOFFMANN aus Düsseldorf.

Herr HOFFMANN lebt seit längeren in einer Gartenlaube am Burgenlandweg in Düsseldorf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde er dort zum letzten Mal am 20. Juli 2019, gegen 23.00 Uhr, gesehen. Sein Fahrzeug, ein VW Golf, Farbe Blau, Baujahr 2005, wurde ohne Kennzeichen am 2.September 2019 auf einem Parkplatz an der Nürnberger Straße in Düsseldorf-Reisholz aufgefunden. Es muss dort schon länger gestanden haben. Wann die Kennzeichen "D-RH 4433" entfernt wurden, ist nicht bekannt. Sie wurden bisher nicht aufgefunden. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei rund um den Auffindeort des Golfs, mit Unterstützung der Einsatzhundertschaft, waren ohne Ergebnis. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen bislang nicht vor. Herr HOFFMANN ist ca. 190 cm groß, schlank und Brillenträger. Zur Bekleidung kann nichts gesagt werden.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Wer hat Herrn HOFFMANN oder das Fahrzeug bzw. die Kennzeichen nach dem 20. Juli 2019 gesehen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 41 der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 8700.

