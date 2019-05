Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach versuchtem Sexualdelikt in Friedrichstadt - Aktuelle Fahndung mit Bildern einer Überwachungskamera

Düsseldorf (ots)

Nach dem versuchten Sexualdelikt zum Nachteil eines jungen Mädchens am Dienstag, 21. Mai, 17.30 Uhr, wendet sich die Kriminalpolizei erneut mit Bilder an die Öffentlichkeit. Diesmal zeigen die Fotoprints Auszüge eines Überwachungsvideos. Der Tatverdächtige passiert hier ein Geschäft an der Scheurenstraße in unmittelbarer Tatortnähe.

Der Angreifer wird als circa 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er hat helle Haut, kurze schwarze Haare und einen Oberlippenbart, soll aber auch wenige Haare am Kinn haben. Seine Augen beschreibt das Kind als groß, aber eher "platt".

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0211-8700.

