POL-D: Wo ist Uwe Alexander Semler? - Polizei sucht 58-jährigen Düsseldorfer

Seit Freitagnachmittag, 1. März 2019, sucht die Düsseldorfer Polizei nach dem geistig verwirrten und desorientierten Uwe Alexander Semler. Herr Semler wohnt in einer Betreuungsunterkunft an der Straße "Am Falder" und wurde nach einem Ausflug zuletzt auf der Gerresheimer Straße gesehen. Er ist knapp zwei Meter groß, schlank, hat kurze graue Haare und war mit einem gelben Pulli und einer blauen Jacke bekleidet. Alle Suchmaßnahmen, auch der Einsatz eines Mantrailer-Hundes, verliefen bislang ergebnislos. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 41 unter der Rufnummer 0211/8700 entgegen.

