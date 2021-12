Feuerwehr Hückelhoven

FW Hückelhoven: Verkehrsunfall mit flüchtigen Insassen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hückerlhoven (ots)

Die Feuerwehr wurde in der Nacht vom 11.12.2021 gegen 23:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein PKW im Kurvenbereich von der Straße ab und kollidierte hier mit einem Baum sowie einer Straßenlaterne, die auf dem angrenzendem Firmengrundstück liegen blieb. Das Unfallfahrzeug kam letztendlich total zerstört auf der Fahrbahn zum Stillstand. Mit Eintreffen der ersten Kräfte konnten an der Unfallstelle jedoch keine beteiligten Personen mehr angetroffen werden. Durch die Polizei wurden Polizeihunde eingesetzt, die das nähere Umfeld nach dem Fahrzeugführer sowie Begleitpersonen absuchten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten den Gefahrenbereich, leuchteten die Einsatzstelle großflächig aus und streuten an dem verunfallten Fahrzeug auslaufende Betriebsstoffe ab. Der PKW-Fahrer hinterließ ein Schlachtfeld der Verwüstung. Die beschädigte Straßenlaterne musste durch den hinzugerufenen Energieversorger abgeklemmt und anschließende beseitigt werden. Nach erfolgter Unfallaufnahme reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn von Dreck und Trümmerteile. Für die Zeit der Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme war die Rheinstraße komplett gesperrt. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des Unfallfahrzeuges. Der städt. Bauhof stellte an der Gefahrenstelle zusätzlich Warnschilder Ölspur auf.

Insgesamt kamen 17 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei sowie vom städt. Bauhof zum Einsatz.

Einsatzende war gegen 01:00 Uhr

Original-Content von: Feuerwehr Hückelhoven, übermittelt durch news aktuell