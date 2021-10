Feuerwehr Hückelhoven

FW Hückelhoven: Bergung von Diebesgut aus der Rur

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hückelhoven-Doveren (ots)

Am späten Donnerstag, den 28.10.21 wurde die Feuerwehr Hückelhoven gegen 17:00 Uhr zu einer Amtshilfe für die Polizei alarmiert. In der Rur wurde ein größerer Tresor aufgefunden, der geborgen werden musste. Die Einsatzkräfte setzten hierfür die Seilwinde vom Rüstwagen ein und bargen den Tresor aus der Rur. Im Rahmen der weiteren Erkundungen wurden unweit der ersten Fundstelle weitere Tresore in der Rur aufgefunden.

Nach Abstimmung mit der Polizei wurden zusätzlich die Feuerwehr Taucher des Kreises Heinsberg sowie die DLRG Taucher hinzugezogen, um die Einsatzmaßnahmen zu unterstützten. Durch die Taucher wurden die Fundstellen in der Rur abgesucht und hierbei diverse Fundstücke geborgen und sichergestellt.

Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit wurde durch die Feuerwehr zusätzlich die Einsatzstellen großflächig ausgeleuchtet. Ein Bergungsunternehmen übernahm nach Abschluss aller Suchmaßnahmen die geborgenen Fundstücke sowie Tresore und transportierte diese ab.

Da die Arbeiten, wie das Absuchen der Rur sowie die Bergung der Tresore sich sehr zeitaufwändig gestaltete, konnten die letzten Einsatzkräfte erst gegen 20:30 Uhr den Einsatz beenden.

Insgesamt kamen 24 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG sowie Polizei zum Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hückelhoven, übermittelt durch news aktuell