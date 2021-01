Feuerwehr Hückelhoven

FW Hückelhoven: Sturmschäden durch "Goran"

Hückelhoven (ots)

Sturmtief Goran beschert der Feuerwehr Hückelhoven drei Sturm Einsätze. Gegen 05:50 Uhr wurde am heutigen Morgen die Feuerwehr zum ersten Sturmschaden alarmiert. Durch das Sturmtief "Goran" wurde am Waldrand ein Baum durch die heftigen Sturmböen umgeworfen. Hierbei stürzte der Baum in eine Freileitung und riss diese nieder. Da der Zugang zur Einsatzstelle für die Einsatzkräfte wegen der stromführenden Leitung versperrt war wurde als erste Maßnahme die Gefahrenstelle gesichert und ausgeleuchtet. Mit Eintreffen des Energieversorgers konnte die Stromleitung frei geschaltet werden. Somit konnte hiernach die Einsatzstelle sicher betreten werden. Im Rahmen der weiteren Erkundung stellten die Kräfte einen stark beschädigten (fehlenden) Hausgiebel fest, an dem ursprünglich die Stromleitung verankert war. Dieser war aufgrund der hohen Zuglast vom Stromkabel nach außen abgestürzt. Durch den Sturmschaden kamen zum Glück keine Personen zu Schaden. Aufgrund des fehlenden Giebels konnte ein Teileinsturz des Daches nicht ausgeschlossen werden, woraufhin über die Drehleiter der Dachstuhl in Augenschein genommen wurde und parallel ein Bau Fachberater vom THW sowie das städt. Bauamt hinzugezogen, die am Wohnhaus die Standsicherheit sowie die Beschädigung begutachten sollten. Nach eingehender Prüfung wurde eine Fachfirma damit beauftragt den Dachstuhl zu sichern. Die Einsatzkräfte brauchten somit nur noch den umgestürzten Baum mittels einer Kettensäge zu beseitigen und anschließen die Einsatzstelle an den Hauseigentümer übergeben.

Beteiligte Einheiten: Bereitschaftsgruppe Hückelhoven

Weiter ging es um 06:00 Uhr in Baal. Hie war auf der B57 in Fahrtrichtung Granterath ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt. Ein LKW-Fahrer erkannte zum Glück frühgenug die Gefahrenstelle und konnte noch ausweichen. Durch das Ausweichmanöver rutschte jedoch das Fahrzeug in den aufgeweichten Grünstreifen und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Verletz wurde bei diesem Manöver glücklicher Weise niemand. Die Einsatzkräfte sicherten die Gefahrenstelle, leuchteten diese aus und beseitigten den Baum mittels einer Kettensäge. Durch die Polizei wurde nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen durch die Feuerwehr die Einsatzstelle zwecks Sicherung des LKW abgesichert, bis zum Eintreffen eines Bergungsunternehmen.

Beteiligte Einheiten: Löscheinheit-Baal und Rurich

Gegen 09:50 Uhr folgte der nächste Einsatz. An einem Wohnhaus war das Dach teilweise abgedeckt worden. Die Einsatzkräfte sicherten den Gefahrenbereich und kontrollierten über die Drehleiter die Schadenstelle. Hier wurden Dachziegel, die abzustürzen drohten aus der Regenrinne entfernt und lose Dachziegel aufgenommen. Der Eigentümer wurde anschließend in Kenntnis gesetzt, dass durch eine Fachfirma der Schaden behoben werden sollte.

Beteiligte Einheiten: Hauptamtliche Wache

