Feuerwehr Möhnesee

FW Möhnesee: Unruhige Nacht für die Feuerwehr Möhnesee - acht Einsätze mussten abgearbeitet werden.

Möhnesee (ots)

Die Einsätze reichten von der Unterstützung des Rettungsdienst, über einen gemeldeten Wohnwagenbrand, bis hin zu einer Gewitterfront die über das Gemeindegebiet zog.

Bereits am Samstagmittag rückten wir aufgrund einer gestürzten Radfahrerin aus. Diese war auf einem Waldweg im Bereich der Forststraße mit ihrem Fahrrad verunfallt. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst des Kreises Soest wurde die Radfahrerin versorgt und anschließend mit unserer Unterstützung zum RTW transportiert. Die Patienten wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Das ebenfalls alarmierte ATV (All Terrain Vehicles) konnte die Einsatzfahrt abbrechen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zog eine Gewitterfront über den Kreis Soest. Um 2.55 Uhr wurden wir mit dem Stichwort Brand2 auf den Campingplatz am Südufer in Delecke alarmiert. Nach einem Blitzeinschlag sollte ein Wohnwagen in Brand stehen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte die Lage schnell entschärft werden. Der Blitz war in einen benachbarten Baum eingeschlagen und hatte Vegetation und Teile des Wohnwagen in Brand gesetzt. Durch den beherzten Einsatz eines Pulverlöschers konnte der Entstehungsbrand durch Gäste des Platzes gelöscht werden. Somit beschränkte sich unsere Aufgabe auf die Nachkontrolle der Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera um eventuelle Nachlöscharbeiten aufgrund von Glutnestern durchzuführen. Aufgrund des Blitzeinschlag kam es auf dem gesamten Platz zu einem Stromausfall.

Im weiteren Verlauf des frühen Sonntagmorgen mussten bis 05 Uhr noch fünf weitere Unwetter bedingte Einsatzstellen in den Ortsteilen Günne, Delecke, Körbecke und Echtrop abgearbeitet werden. Hier handelte es sich jedes Mal um abgebrochenen Äste oder umgestürzte Bäume. Um 09.40 Uhr rückten wir erneut aus auf die B229 im Bereich der Hevebrücke aufgrund einer Gefahrenstelle.

Verletzt wurde bei den Einsätzen in der Nacht glücklicherweise niemand.

