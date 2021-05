Feuerwehr Möhnesee

FW Möhnesee: Waldbrand am Möhnesee Feuer im trockenen Unterholz des Arnsberger Wald

Die Feuerwehr Möhnesee wurde um 17 Uhr am 09.05.2021 aufgrund eines Waldbrandes in Möhnesee Neuhaus alarmiert. Wanderer waren im Wald auf eine Rauchentwicklung aufmerksam geworden und schlugen Alarm. Da der Bereich nur über schmale Wald- und Wanderwege erreichbar war kamen neben der Drohne der Feuerwehr Möhnesee die ATV's des Kreises Soest zur Erkundung zum Einsatz. Eines dieser Fahrzeuge ist bei der Feuerwehr Möhnesee, das andere bei der Feuerwehr Geseke stationiert. Es konnte so eine Fläche von ca.50 qm ausgemacht werden die in Brand geraten war. Die Kräfte konnten nun gezielt in den Waldbereich geführt werden um den Brand zu bekämpfen. Damit eine ausreichende Wasserversorgung sichergestellt werden konnte musste eine Wasserentnahmestelle am Fluss Schmalenau eingerichtet werden. Die Löschfahrzeuge fuhren von hier mit dem Löschwasser im Pendelverkehr zur Einsatzstelle in den betroffenen Waldbereich. Da das Feuer sich schon in den Walboden ausgebreitet hatte mußte der Boden mühsam mit Haken und Harken umgegraben und abgelöscht werden. Um ca. 20 Uhr konnte nach kräftezehrender Arbeit "Feuer aus" gemeldet werden. Die Einsatzstelle wurde zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Neben der Feuerwehr Möhnesee die unter der Einsatzleitung von Gemeindebrandinspektor Christian Böddeker mit 80 Einsatzkräften vor Ort war, waren auch der Rettungsdienst, die Forstbehörde und die Polizei im Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Grundschutz wurde durch die Einheiten aus Delecke im Ortsteil Körbecke und die Einheit Völlinghausen für das restliche Gemeindegebiet sichergestellt.

