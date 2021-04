FW Möhnesee: Feuerwehr Möhnesee führt Beförderungen durch

Feuerwehr Möhnesee

Auch in diesem Jahr fanden die Beförderungen der aktiven Mitglieder der Feuerwehr Möhnesee anders statt als gewohnt. Aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie musste die Jahresdienstbesprechung 2021 genauso abgesagt werden wie die im Jahr 2020. Aber auch in diesen schwierigen Zeiten wurden von den ehrenamtlichen Angehörigen neben dem Einsatzdienst Lehrgänge und Seminare besucht. Zwar ist ein nicht unerheblicher Teil des Lehrgangsbedarfs aufgrund der Pandemie abgesagt worden dennoch konnten in den vergangenen Wochen Beförderungen aufgrund von erfolgreichen Lehrgangsbesuchen durchgeführt werden. Diese fanden in kleinen Gruppen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Rathaus der Gemeinde statt.

Wir gratulieren allen zu den ausgesprochenen Beförderungen recht herzlich.

Durchgeführte Beförderungen:

Vom Brandoberinspektor (BOI) zum Gemeindebrandinspektor (GBI): Florian Vesper Vom Brandinspektor (BI) zum Brandoberinspektor (BOI): Patrick Lohre und Olaf Urbisch Vom Oberbrandmeister (OBM) zum Hauptbrandmeister (HBM): Carsten Menne, Georg Herberg und Matthias Brune Vom Brandmeister (BM) zum Oberbrandmeister (OBM): Marc Wiesenthal und Bernd Kampmann-Koch Vom Unterbrandmeister (UBM) zum Brandmeister (BM): Marco Galler, Stefan Hüttenschmidt und Stefan Speckenheuer Vom Oberfeuerwehrmann/-Frau (OFM/OFF) zum Unterbrandmeister (UBM): Katharina Herberg, Nick Knoche und Niklas Balkenhol

