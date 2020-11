Feuerwehr Möhnesee

FW Möhnesee: Verkehrsunfall Möhnesee Körbecke /Pkw stürzt von Imbissdach

Möhnesee (ots)

Am Samstag, den 28. November 2020 wurden die Löschzüge 1 und 2 der Freiwilligen Feuerwehr Möhnesee um 15.59 Uhr zu einem "Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person" auf der Brückenstraße in Körbecke alarmiert.

Ein PKW war aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße "Am Linnenbrai" abgekommen, durchbrach einen Zaun und fuhr aufgrund der Hanglage über das Dach eines dortigen Imbiss. Das Fahrzeug stürzte anschließend ca. 3m auf einen angrenzenden Parkplatz an der Brückenstraße und kam dort zum stehen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte, wurde der sich allein im PKW befindliche Fahrer bereits durch den Rettungsdienst des Kreises Soest versorgt. Entgegen der ersten Meldung, war dieser nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde anschließend durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Feuerwehr Möhnesee wurden ausgelaufenen Betriebsmittel aufgenommen. Die beschädigte Leuchtreklame des Imbiss wurde gegen ein herabstürzen gesichert. Die Einsatzkräfte konnten nach ca. 90 Minuten wieder einsatzbereit einrücken.

