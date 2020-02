Feuerwehr Möhnesee

FW Möhnesee: Brandeinsatz heute Nacht in Möhnesee-Günne

Möhnesee (ots)

Die Feuerwehr Möhnesee wurde heute Morgen um 02.38 Uhr aufgrund eines gemeldeten Brand zum ehemaligen "Asia-Garten" in die Möhnestraße im Ortsteil Günne alarmiert. Nach der ersten Erkundung stellte sich heraus, dass es nicht wie gemeldet zu einem Brand im Gebäude gekommen ist sondern ein vor dem Gebäude abgestellter Wohnwagen in voller Ausdehnung brannte. Unter Atemschutz löschten mehrere eingesetzte Trupps den Wohnwagen und einen benachbarten Container. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr Möhnesee war mit den Einheiten aus Günne, Delecke und Körbecke vor Ort. Nach einem arbeitsreichen Wochenende, bei dem bereits mehrere "kleinere" Einsätze abgearbeitet werden mussten, wurde die Feuerwehr am Dienstagmorgen erneut aufgrund einer Ölspur alarmiert. Dieses war bereits der 9 Einsatz für die Feuerwehr Möhnesee seit dem vergangenen Freitag.

