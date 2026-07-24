Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Brand im Wald entlang der K30 - Polizei bittet um Hinweise

Berschweiler bei Kirn (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen 10:00 Uhr entlang der K30 zwischen Berschweiler bei Kirn und Fischbach zu einem kleineren Waldbrand.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Waldfläche von etwa 50 x 50 Metern in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der eingesetzten Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah gelöscht und ein weiteres Ausbreiten verhindert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen oder möglichen Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.

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