Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Großes Interesse bei Informationsveranstaltung zum Einbruchschutz

Kirn (ots)

Die Informationsveranstaltung zum Thema Einbruchschutz, die am gestrigen Donnerstagnachmittag im Sitzungssaal des Rathauses in der Kirchstraße stattfand, stieß auf großes Interesse in der Bevölkerung. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, sich umfassend über wirksame Maßnahmen zum Schutz ihres Eigentums zu informieren. Im Mittelpunkt standen praxisnahe Tipps zur Sicherung von Wohnhäusern, Garagen und Grundstücken sowie die Aufklärung über typische Schwachstellen, die von Einbrechern ausgenutzt werden. Die Besucher zeigten sich sehr interessiert und stellten zahlreiche Fragen, die in persönlichen Gesprächen ausführlich beantwortet wurden. Die offene Atmosphäre und der direkte Austausch wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern besonders positiv aufgenommen. Viele nutzten die Möglichkeit, individuelle Anliegen anzusprechen und sich über Beratungsangebote und technische Sicherungsmöglichkeiten zu informieren.

Die Veranstalter, das Ordnungsamt der VG Kirner Land und die Polizeiinspektion Kirn, ziehen ein durchweg positives Fazit. Die hohe Besucherzahl, das große Interesse und die vielen konstruktiven Gespräche haben gezeigt, wie wichtig das Thema Einbruchschutz für die Menschen in der Region ist. Ziel der Veranstaltung war es, das Sicherheitsbewusstsein zu stärken und den Bürgerinnen und Bürgern praktische Hilfestellungen an die Hand zu geben - ein Ziel, das erfolgreich erreicht werden konnte.

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