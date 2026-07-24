PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Großes Interesse bei Informationsveranstaltung zum Einbruchschutz

Kirn (ots)

Die Informationsveranstaltung zum Thema Einbruchschutz, die am gestrigen Donnerstagnachmittag im Sitzungssaal des Rathauses in der Kirchstraße stattfand, stieß auf großes Interesse in der Bevölkerung. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, sich umfassend über wirksame Maßnahmen zum Schutz ihres Eigentums zu informieren. Im Mittelpunkt standen praxisnahe Tipps zur Sicherung von Wohnhäusern, Garagen und Grundstücken sowie die Aufklärung über typische Schwachstellen, die von Einbrechern ausgenutzt werden. Die Besucher zeigten sich sehr interessiert und stellten zahlreiche Fragen, die in persönlichen Gesprächen ausführlich beantwortet wurden. Die offene Atmosphäre und der direkte Austausch wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern besonders positiv aufgenommen. Viele nutzten die Möglichkeit, individuelle Anliegen anzusprechen und sich über Beratungsangebote und technische Sicherungsmöglichkeiten zu informieren.

Die Veranstalter, das Ordnungsamt der VG Kirner Land und die Polizeiinspektion Kirn, ziehen ein durchweg positives Fazit. Die hohe Besucherzahl, das große Interesse und die vielen konstruktiven Gespräche haben gezeigt, wie wichtig das Thema Einbruchschutz für die Menschen in der Region ist. Ziel der Veranstaltung war es, das Sicherheitsbewusstsein zu stärken und den Bürgerinnen und Bürgern praktische Hilfestellungen an die Hand zu geben - ein Ziel, das erfolgreich erreicht werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 18:21

    POL-PIKIR: Umgekippter Mähdrescher auf dem Feldweg bei Limbach

    Limbach (ots) - Am Mittag des 20.07.2026 kam es auf dem Wirtschaftsweg zwischen Limbach und Kirschroth zu einem Alleinunfall eines Mähdreschers samt Schneidwerksanhänger. In einer scharfen Rechtskurve kam der Mähdrescher ins linksseitige Bankett ab. In der Folge verlor der 56-jährige männliche Fahrzeugführer die Kontrolle über das Gespann und der Mähdrescher ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 04:29

    POL-PIKIR: Rauchender Sparkassenwürfel?

    Kirn (ots) - Am Samstag, dem 18.07.2026, sorgte die Mitteilung eines aufmerksamen Bürgers um 23:39 Uhr für einen Einsatz der Polizei und Feuerwehr in Kirn. Der Anrufer teilte mit, dass vom Sparkassenwürfel in der Jakob-Müller-Straße eine erhebliche Rauchentwicklung ausgehe, weshalb er von einem Brand ausgehe. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr Kirn konnten die Rauchentwicklung bestätigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren