Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Umgekippter Mähdrescher auf dem Feldweg bei Limbach

Limbach (ots)

Am Mittag des 20.07.2026 kam es auf dem Wirtschaftsweg zwischen Limbach und Kirschroth zu einem Alleinunfall eines Mähdreschers samt Schneidwerksanhänger. In einer scharfen Rechtskurve kam der Mähdrescher ins linksseitige Bankett ab. In der Folge verlor der 56-jährige männliche Fahrzeugführer die Kontrolle über das Gespann und der Mähdrescher kippte auf die linke Fahrzeugseite. Der Fahrzeugführer zog sich beim Verlassen des Fahrzeugs aus der Fahrerkabine eine Schürfwunde am Bein zu, blieb in Folge des Unfall jedoch unverletzt. Am Mähdrescher entstand Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. Die Bergung des Fahrzeuges veranlasste der Fahrzeugführer eigenständig. Der Wirtschaftsweg war für die Gesamtdauer des Einsatzes für über drei Stunden vollumfänglich gesperrt.

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