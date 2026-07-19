Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Rauchender Sparkassenwürfel?

Kirn (ots)

Am Samstag, dem 18.07.2026, sorgte die Mitteilung eines aufmerksamen Bürgers um 23:39 Uhr für einen Einsatz der Polizei und Feuerwehr in Kirn. Der Anrufer teilte mit, dass vom Sparkassenwürfel in der Jakob-Müller-Straße eine erhebliche Rauchentwicklung ausgehe, weshalb er von einem Brand ausgehe. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr Kirn konnten die Rauchentwicklung bestätigen und begannen, nach der Ursache zu suchen. Mit dem Eintreffen eines Sicherheitsbeauftragten konnte das Rätsel gelöst werden. Die Vernebelungsanlage hatte aus unbekannten Gründen im Technikraum des kleinen Gebäudes ausgelöst und der Nebel hatte sich seinen Weg über das Dach ins Freie gesucht. Nach kurzer Entlüftung des Technikraums konnte der Einsatz beendet werden.

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