Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl eines Kleinkraftrades - Zeugen gesucht

Kirn (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 04.07.2026, 15:00 Uhr, bis Montag, 06.07.2026, 09:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des TEDi-Marktes in Kirn zum Diebstahl eines Kleinkraftrades.

Der Fahrzeughalter hatte das Kleinkraftrad aufgrund eines technischen Defekts am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz abstellen müssen. Als er das Fahrzeug am Montagmorgen wieder abholen wollte, stellte er fest, dass dieses zwischenzeitlich von bislang unbekannten Tätern entwendet worden war.

Die Polizeiinspektion Kirn hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des TEDi-Parkplatzes beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Kirn zu melden.

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