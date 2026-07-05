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Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall in der Obergasse; 11-jährige Radfahrerin schwer verletzt.

Hennweiler, Obergasse (ots)

Am 04.07.2026 gegen 20:00 Uhr ereignete sich in der Ortslage von Hennweiler ein Verkehrsunfall unter Beteiligung einer 11-jährigen Fahrradfahrerin. Ein 19-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Obergasse in Richtung Schillerstraße. An der dortigen Kreuzung gilt die Verkehrsregel "Rechts-vor-Links". Das 11-jährige Mädchen befuhr die Schillerstraße und war von rechts kommend gegenüber dem 19-Jährigen vorfahrtsberechtigt. Der junge Fahrer übersah die junge Radfahrerin jedoch und erfasste sie im Kreuzungsbereich. Durch den Zusammenstoß zog sie sich mehrere Brüche an ihrem linken Bein zu und stürzte zu Boden. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 19-jährige Fahrer wird sich in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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