PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Rufe nach der Polizei lösen Sucheinsatz aus

Kirn (ots)

Am Donnerstag den 02.07. nahm eine Anwohnerin gegen 23:30 Uhr im Bereich der Dhauner Straße bzw. Josef-Görres-Straße in Kirn die Rufe eines Mannes wahr, der mehrfach nach der Polizei gerufen haben soll. Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Die Einsatzkräfte suchten den Bereich umgehend mit einer Streifenbesatzung ab. Zudem unterstützte ein zufällig in der Nähe befindlicher Polizeihubschrauber die Suche aus der Luft. Trotz der eingeleiteten Suchmaßnahmen konnte die Person nicht angetroffen werden. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung oder den Hintergrund der Rufe ergaben sich im Verlauf des Einsatzes nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 13:21

    POL-PIKIR: Sicher wohnen: Polizei Kirn informiert über effektiven Einbruchschutz

    Kirn (ots) - Die eigene Wohnung oder das eigene Haus sollte ein Ort der Sicherheit sein. Doch Einbrüche hinterlassen bei Betroffenen oft nicht nur materielle Schäden, sondern auch ein dauerhaftes Gefühl der Verunsicherung. Um Bürgerinnen und Bürger aktiv zu unterstützen und aufzuklären, lädt die Polizeiinspektion Kirn zu einer kostenfreien ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 22:47

    POL-PIKIR: Stromausfall in Teilen von Kirn

    Kirn (ots) - Am Sonntag, den 28.06.2026, kam es ab 17:00 Uhr in Teilen der Stadt Kirn zu einem Stromausfall. Von der Störung war auch die Polizeidienststelle Kirn betroffen. Die Stromversorgung der Dienststelle konnte während des Ausfalls durch ein Notstromaggregat sichergestellt werden. Im Verlauf des Stromausfalls gingen bei der Polizei zahlreiche Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern ein. Hinweise auf einen ...

    mehr
  • 27.06.2026 – 19:47

    POL-PIKIR: Schussabgabe löst Polizeieinsatz aus

    Kirn (ots) - Am 27.06. gegen 18:15 Uhr wurde die Polizei in die Obersteiner Straße in Kirn gerufen, nachdem mehrere Passanten einen Mann gemeldet hatten, der mit einer Pistole in die Luft geschossen haben soll. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den mutmaßlichen Verantwortlichen im Rahmen der Fahndung ausfindig machen. Bei einer anschließenden Tatortabsuche wurde zudem die von ihm verwendete Waffe aufgefunden und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren