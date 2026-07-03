Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Rufe nach der Polizei lösen Sucheinsatz aus

Kirn (ots)

Am Donnerstag den 02.07. nahm eine Anwohnerin gegen 23:30 Uhr im Bereich der Dhauner Straße bzw. Josef-Görres-Straße in Kirn die Rufe eines Mannes wahr, der mehrfach nach der Polizei gerufen haben soll. Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Die Einsatzkräfte suchten den Bereich umgehend mit einer Streifenbesatzung ab. Zudem unterstützte ein zufällig in der Nähe befindlicher Polizeihubschrauber die Suche aus der Luft. Trotz der eingeleiteten Suchmaßnahmen konnte die Person nicht angetroffen werden. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung oder den Hintergrund der Rufe ergaben sich im Verlauf des Einsatzes nicht.

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