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Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sicher wohnen: Polizei Kirn informiert über effektiven Einbruchschutz

Kirn (ots)

Die eigene Wohnung oder das eigene Haus sollte ein Ort der Sicherheit sein. Doch Einbrüche hinterlassen bei Betroffenen oft nicht nur materielle Schäden, sondern auch ein dauerhaftes Gefühl der Verunsicherung. Um Bürgerinnen und Bürger aktiv zu unterstützen und aufzuklären, lädt die Polizeiinspektion Kirn zu einer kostenfreien Präventionsveranstaltung ein. Die Informationsveranstaltung findet statt am Donnerstag, den 23. Juli 2026, ab 14:00 Uhr im Gebäude der Stadtverwaltung Kirn (Kirchstraße 3, 55606 Kirn, Sitzungssaal 1.9). Die Veranstaltung der Polizeiinspektion Kirn wird aktiv durch die Experten der Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Mainz unterstützt. Fachleute geben an diesem Nachmittag praktische Tipps, wie das eigene Zuhause effektiv geschützt werden kann. Im Fokus stehen dabei folgende Fragen: Prävention im Alltag: Wie verhindere ich, dass Einbrecher in mein Haus eindringen? Schwachstellenanalyse: Welche Schwachstellen hat mein Haus (z. B. Fenster, Türen)? Mechanische Absicherung: Welche Möglichkeiten zur Nachsicherung gibt es? Technischer Schutz: Ist eine Alarmanlage für mich sinnvoll? Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Im Anschluss an die Vorträge bleibt Zeit für individuelle Fragen an die Experten. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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