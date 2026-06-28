PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Stromausfall in Teilen von Kirn

Kirn (ots)

Am Sonntag, den 28.06.2026, kam es ab 17:00 Uhr in Teilen der Stadt Kirn zu einem Stromausfall. Von der Störung war auch die Polizeidienststelle Kirn betroffen.

Die Stromversorgung der Dienststelle konnte während des Ausfalls durch ein Notstromaggregat sichergestellt werden.

Im Verlauf des Stromausfalls gingen bei der Polizei zahlreiche Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern ein. Hinweise auf einen sicherheitsrelevanten Hintergrund liegen derzeit nicht vor. Die Ursache des Stromausfalls ist bislang nicht bekannt.

Ab etwa 18:35 Uhr konnte der reguläre Dienstbetrieb auf der Polizeidienststelle nach teilweiser Wiederherstellung der Stromversorgung wieder aufgenommen werden. Nach Angaben des Netzbetreibers war die Störung gegen 20:30 Uhr vollständig behoben.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für ihr Verständnis während der Einschränkungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 27.06.2026 – 19:47

    POL-PIKIR: Schussabgabe löst Polizeieinsatz aus

    Kirn (ots) - Am 27.06. gegen 18:15 Uhr wurde die Polizei in die Obersteiner Straße in Kirn gerufen, nachdem mehrere Passanten einen Mann gemeldet hatten, der mit einer Pistole in die Luft geschossen haben soll. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den mutmaßlichen Verantwortlichen im Rahmen der Fahndung ausfindig machen. Bei einer anschließenden Tatortabsuche wurde zudem die von ihm verwendete Waffe aufgefunden und ...

    mehr
  • 27.06.2026 – 17:41

    POL-PIKIR: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW - Scheibe mit Stein eingeworfen

    Bad Sobernheim, Dammstraße (ots) - In der Nacht von Freitag (26.06.2006) auf Samstag (27.06.2006) kam es in der Dammstraße von Bad Sobernheim zu einer Sachbeschädigung an einem abgeparkten Peugeot. Nach bisherigen Ermittlungen schlug ein bis dato unbekannter Täter mit einem Stein auf die Frontscheibe des PKWs ein. Diese wurde hierdurch erheblich beschädigt. Der ...

    mehr
  • 27.06.2026 – 12:41

    POL-PIKIR: Betriebsstoffe auf der L229 bei Monzingen; Zeugen gesucht!

    Monzingen, L229 (ots) - Am 27.06.2026 gegen 07:30 Uhr stellte ein Rennradfahrer eine vermeintliche Dieselspur auf der L229 fest. Bei einer Überprüfung vor Ort konnten auf einem Streckenverlauf von Monzingen bis kurz vor Kallweiler mehrere, teils eingetrocknete Rückstände einer Betriebsflüssigkeit festgestellt werden. Im Bereich von schattigen Lagen und innerhalb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren