Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Stromausfall in Teilen von Kirn

Kirn (ots)

Am Sonntag, den 28.06.2026, kam es ab 17:00 Uhr in Teilen der Stadt Kirn zu einem Stromausfall. Von der Störung war auch die Polizeidienststelle Kirn betroffen.

Die Stromversorgung der Dienststelle konnte während des Ausfalls durch ein Notstromaggregat sichergestellt werden.

Im Verlauf des Stromausfalls gingen bei der Polizei zahlreiche Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern ein. Hinweise auf einen sicherheitsrelevanten Hintergrund liegen derzeit nicht vor. Die Ursache des Stromausfalls ist bislang nicht bekannt.

Ab etwa 18:35 Uhr konnte der reguläre Dienstbetrieb auf der Polizeidienststelle nach teilweiser Wiederherstellung der Stromversorgung wieder aufgenommen werden. Nach Angaben des Netzbetreibers war die Störung gegen 20:30 Uhr vollständig behoben.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für ihr Verständnis während der Einschränkungen.

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