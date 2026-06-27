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Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW - Scheibe mit Stein eingeworfen

Bad Sobernheim, Dammstraße (ots)

In der Nacht von Freitag (26.06.2006) auf Samstag (27.06.2006) kam es in der Dammstraße von Bad Sobernheim zu einer Sachbeschädigung an einem abgeparkten Peugeot. Nach bisherigen Ermittlungen schlug ein bis dato unbekannter Täter mit einem Stein auf die Frontscheibe des PKWs ein. Diese wurde hierdurch erheblich beschädigt. Der Schaden dürfte bei circa 1.500 Euro liegen. Das Tatmittel konnte vor Ort noch aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752 1560 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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