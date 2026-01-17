Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Alkoholisierter Fahrzeugführer kontrolliert

Kirn (ots)

Am Samstag, dem 17.01.2026 kurz nach 03:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte im Rahmen einer Zivilstreife einen Pkw in der Bahnhofstraße in Kirn. Zuvor waren die Beamten auf den vorausfahrenden Audi aufmerksam geworden.

Bei der Kontrolle wurde beim 18-jähirgen Fahrer leichter Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein nach Belehrung freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Fahrzeugführer muss sich nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen, welches am Ende ein empfindliches Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot nach sich ziehen kann.

