Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Bedrohung mit Schusswaffe

Bad Sobernheim (ots)

Bereits am Mittwoch den 29.06.2022 kam es gegen 16:15 Uhr an den Parkplätzen am Bahnhof in Bad Sobernheim zu einer Bedrohung mit Schusswaffe. Ein junger Mann, südländisches Aussehen mit Pferdeschwanz, hatte eine Gruppe Jugendlicher mit einer gezogenen Pistole bedroht. Anschließend war der Mann als Beifahrer in einen weißen Mercedes gestiegen und vom Tatort geflüchtet. Durch die Polizei konnte bislang weder der Täter noch die geschädigte Jugendgruppe ermittelt werden. Hinweise zum Täter oder den Geschädigten bitte an die Polizei Kirn.

