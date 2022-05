Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vorfahrt missachtet - zwei Leichtverletzte

Kirn (ots)

Am 05.05.2022 gegen 10:00 Uhr kam es in der Straße Altstadt in Kirn zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 57-jähriger PKW-Fahrer wollte vom Parkplatz der Fundgrube kommend auf die Straße Altstadt einbiegen und übersah hierbei den von links kommenden, vorfahrtberechtigten PKW einer 68-jährigen PKW-Fahrerin. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW. Beide Beteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt. An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000EUR. Der Verkehr musste an der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme geregelt werden. Gegen den PKW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

