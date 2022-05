Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung Maibaum; Zeugen gesucht!

Hahnenbach (ots)

In der Nacht vom 30.04.2022 auf den 01.05.2022 wurde der vor dem Rathaus in 55606 Hahnenbach aufgestellte Maibaum von bisher unbekannten Personen umgesägt. An der Spitze des Maibaumes war eine ukrainische Flagge angebracht. Ob die Fällung des Maibaumes in Zusammenhang mit dieser Flagge steht, ist derzeit nicht bekannt. Die diesbezüglichen polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

