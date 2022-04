Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht in der Königsberger Straße

Kirn (ots)

Zwischen Donnerstag Abend 18 Uhr und Samstag 15:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Königsberger Straße in Kirn. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand stehender champagnerfarbener PKW, durch ein noch bisher unbekanntes Fahrzeug, gestreift. Dadurch wurde der geparkte PKW im vorderen linken Fahrzeugbereich deutlich beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 3000 Euro belaufen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Kirn unter: 06752/1560.

