Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht am Parkplatz Center Shop

Kirn (ots)

Am Freitag den 29.04.2022 zwischen 12:45 Uhr und 13:05 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Center Shop in der Bahnhofstraße in Kirn ein Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen dort ordnungsgemäß abgestellten Audi A6 möglicherweise beim Ausparken. Die Halterin des Audi A6 befand sich zu diesem Zeitpunkt beim Einkaufen. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eröffnet. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Kirn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell