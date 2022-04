Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zigarettenautomatenaufbruch; Zeugen gesucht!

Martinstein, Hauptstraße (ots)

In der Nacht vom 25.04.2022 auf den 26.04.2022 wurde vor dem Bahnhof in Martinstein ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Bis dato unbekannte Täter bohrten hierzu das Schloss des Automaten auf und bogen, mit augenscheinlich roher Gewalt, den Sicherungsbügel des Automaten zur Seite. Sodann entwendeten sie eine unbekannte Anzahl an Zigaretten und Bargeld. Die Auswertung einer durchgeführten Spurensuche steht noch aus. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte aber im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

