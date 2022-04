POL-PIKIR: Mülltonnenbrand

Simmertal, Banzel (ots) - In der Nacht vom 31.03. auf den 01.04.2022 kam es in der Straße "Banzel" in Simmertal zu einem dreisten Diebstahl an einem geparkten PKW. Unbekannte Täter bockten das Fahrzeug auf Steinen auf, montierten die vier Räder ab und entwendeten diese. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1400 Euro. Die Polizei sucht Personen, die evtl. tatrelevante Wahrnehmungen gemacht haben könnten. Rückfragen bitte ...

