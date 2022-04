Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an PKW

Kirn (ots)

In der Nacht von 02.04.22 auf 03.04.22 beschädigten bislang unbekannte Täter einen in Kirn, Tilsiter Straße abgestellten PKW. An dem Fahrzeug wurden die Türen sowie die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und somit ein Schaden von einigen Tausend Euro verursacht. Die Polizei Kirn bittet Zeugen um Hinweise unter der Tel. 06752-1560.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell