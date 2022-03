POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht zeitnahe geklärt

Kirn-Bergen (ots) - Geschädigte befährt am 28.03.22, gegen 13.30h mit ihrem Pkw die Kreisstraße zwischen Bergen und Kirn. Ihr kommt ein Pkw auf ihrer Fahrbahnseite entgegen, so dass sie ausweichen muss und leicht die Leitplanke touchiert. An ihrem Pkw entsteht leichter Sachschaden. Der entgegenkommende Fahrzeugführer setzt seine Fahrt fort. Hinweise auf diesen bitte an die Polizei Kirn. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: ...

