POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Martinstein (ots) - Am 28.03.2022 kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Brand in der Hauptstraße (B41) in 55627 Martinstein. Erste Ermittlungen der Brandursache deuten auf Arbeiten im Motorraum an einem Pkw hin. Der Pkw ist hierbei vollständig abgebrannt. Die Garage, in der sich der Pkw zum Zeitpunkt der Arbeiten befand, ist ebenfalls brandgeschädigt worden. Umliegende Wohnhäuser sind leerstehend gewesen. Personen wurden nicht gefährdet. Bei einem unmittelbar angrenzenden ...

