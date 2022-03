Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht!

Nußbaum (ots)

Am Samstag, dem 26.03.20222 kam es in der Straße Dorfwiese in der Zeit von 12:45 Uhr bis 16:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 65-jährige Fahrer musste an seinem geparkten Mercedes einen frischen Unfallschaden feststellen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500EUR. Die Polizei Kirn erbittet um Hinweise zum Unfallverursacher unter der 06752-156-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell