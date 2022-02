Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Trunkenheit im Straßenverkehr

Kirn, Innenstadt (ots)

Am 25.02. kam einer Funkstreife gegen 23:45 Uhr in der Kirner Innenstadt ein PKW entgegen, der verbotswidrig entgegen der Einbahnstraße unterwegs war. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle konnte bei dem 42-jährigen Fahrzeugführer deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,2 Promille. Es folgte die ärztlich durchgeführte Blutentnahme, die Unterbindung der Weiterfahrt sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Da der kroatische Staatsbürger über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde im Rahmen des Strafverfahrens zudem eine Sicherheitsleistung erhoben.

