Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Raubüberfall auf Jugendliche: 16-jähriger am Kopf verletzt: dringender Zeugenaufruf!

Bad Sobernheim (ots)

Am Donnerstagvormittag, dem 24.02.2022, kam es gegen 11:45 Uhr in der Straße Zum Staaren in Bad Sobernheim zu einem Raubdelikt zum Nachteil von drei männlichen Jugendlichen. Der bislang unbekannte männliche Täter folgte der Gruppe bis zu einer Parkbank im Bereich des Sportplatzes. Hier forderte der Täter unter Vorhalt eines Messers die Jugendlichen zur Herausgabe ihrer Wertsachen auf. Nachdem der Angreifer einen der 16-jährigen Jugendlichen am Kopf mit einem stumpfen Gegenstand verletzt hatte, flüchtete er ohne Beute in Richtung des Barfußpfades. Der geschlagene Jugendliche wurde nicht schwerer verletzt, musste jedoch kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden.

Täterbeschreibung wie folgt:

-ca. 18 Jahre alt, ca. 180 cm groß -sprach mit ausländischem Akzent -trug eine blaue Jacke, blaue Jeans sowie türkisfarbene Sneaker -Haare waren mit roter Fastnachtsfarbe besprüht

Die Polizei Kirn bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zur Aufklärung dieser Tat unter der 06752-1560.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell