Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Wildunfall endet mit drei leichtverletzten Personen

L234, Odernheim am Glan Richtung Rehborn (ots)

Gegen kurz nach 18 Uhr wurden heute Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf die L234 zwischen Odernheim am Glan und Rehborn alarmiert. Hier war ein 37-jähriger PKW-Fahrer mit einem querenden Reh kollidiert. Durch den heftigen Aufprall lösten sämtliche Airbags des Fahrzeuges aus und alle drei Insassen wurden leicht verletzt. Die 62-jährige Beifahrerin wurde aufgrund Schmerzen am Knie durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der PKW musste abgeschleppt werden, das Reh verendete an der Unfallstelle. Der PKW-Fahrer aus dem Raum Neustadt a.d.W. setzte aufgrund mangelhafter Ortskenntnisse einen Notruf über die Notruf-App "NORA" ab, um den Einsatzkräften seinen genauen Standort mitteilen zu können.

