Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall aufgrund Übermüdung

Hahnenbach, Hahnenbachstraße (ots)

Gegen kurz vor 20 Uhr geriet heute Abend ein mit einer jungen Familie besetzter PKW in der Ortslage Hahnenbach von der Fahrbahn ab und kollidierte im Straßengraben mit einem wellblechernen Unterstand, ehe er an einer Hausecke zum Stehen kam. Durch den Aufprall wurde die Fahrzeugführerin, eine 39-jährige Dame aus dem Landkreis Cochem-Zell, leicht und ihr Beifahrer und gleichaltriger Ehemann mittelschwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Beide wurden gemeinsam mit den augenscheinlich unverletzten Kindern im Alter von knapp 4 Monaten sowie 5 Jahren durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Für die Einsatzmaßnahmen, an denen auch die örtlichen Feuerwehren beteiligt waren, musste die Fahrbahn zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Als Unfallgrund gab die nachweislich nicht alkoholisierte Fahrerin Übermüdung an, weshalb durch die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet wurde.

