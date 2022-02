Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Bad Sobernheim (ots)

Vermutlich am Freitagnachmittag wurde ein in der Königsberger Straße geparkter weißer Seat Alhambra-Van durch ein vorbeifahrendes, noch unbekanntes Fahrzeug hinten links beschädigt. Hinweisgeber mögen sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen.

