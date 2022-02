Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Bad Sobernheim Mittelgasse (ots)

An einem Anwesen in der Mittelgasse in Bad Sobernheim (HNr. 5) wurde in der Zeit zwischen dem 06.02.22und dem 09.02.22 die Dachrinne beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Kirn

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell