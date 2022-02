Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Dieseldiebstahl; Zeugen gesucht!

Kirn (ots)

Bereits vergangene Woche in der Zeit von 03.02.2022, 15:00 Uhr bis 04.02.2022, 04:45 Uhr kam es am Bahnhof in Kirn zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff. Nach den bisherigen Ermittlungen hatten bislang Unbekannte etwa 130 Liter Diesel aus einem abgestellten Zug am Bahnhof in Kirn abgezapft.

Die Polizei Kirn bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der 06752-156-0.

