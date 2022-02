Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung durch Graffiti; Zeugenhinweise gesucht!

Bad Sobernheim, Breitlerstraße (ots)

In der Nacht vom 03.02.2022 auf den 04.02.2022 kam es an zwei Gebäuden in der Breitlerstraße von Bad Sobernheim zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. An den beiden Gebäuden wurden an insgesamt 13 Fenstern die hölzernen Klappläden mit weißer Farbe beschmiert. Der entstandene Schaden dürfte im niedrigen dreistelligen Bereich liegen.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell